Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akademisyenlerin yaşadığı ekonomik ve yapısal sorunlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Üniversitelerin sadece maaş artışıyla değil, köklü bir reformla ayağa kalkabileceğini belirten Özdağ, araştırma görevlilerinin açlık sınırında yaşadığını, profesör maaşlarının ise yoksulluk sınırına zor yetiştiğini söyledi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada üniversitelerin içinde bulunduğu durumu çarpıcı ifadelerle özetledi. Akademik, idari ve mali özerkliğin kalmadığını savunan Özdağ, atamalardaki usulsüzlüklerin ve sahtecilik iddialarının tüm akademik sistemi tehdit ettiğini vurguladı.

Vakıf üniversitelerinde iş güvencesinin olmadığını, devlet üniversitelerinde ise özellikle 50/d kadrosunda görev yapan araştırma görevlilerinin her an işten çıkarılabileceğini dile getiren Özdağ, üniversite yönetimlerinin keyfi tutumlarına da dikkat çekti.

"Bu şartlarda akademik verim beklenemez"

Özdağ, “Bugün bir araştırma görevlisinin maaşı yaklaşık 74 bin TL, profesör maaşı ise 112 bin TL. Her iki rakam da yoksulluk sınırının ya altında ya da hemen üstünde. Bu şartlarda akademik verim beklenemez,” diyerek maaşlara acilen düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Araştırma görevlisi kadrolarının, birimlerin akademik performansına göre artırılması gerektiğini belirten Özdağ, teşvik sisteminin de liyakat odaklı yeniden kurgulanmasını önerdi. Akademik yayın, proje, patent ve eğitim materyaline dayalı bir ödeme sisteminin daha adil olacağını savundu.

Konuşmasında dikkat çeken bir örneğe de yer veren Özdağ, 5G teknolojisini geliştiren Prof. Dr. Erdal Arıkan’ın Türkiye'de bu başarıya imza attığını ancak yatırımın Çin'den geldiğini belirterek, “Çin bu makaleye 600 milyon dolar yatırdı, 10 yılda 500 milyar dolar kazandı. Biz ise seyrettiğimizle kaldık,” dedi.

Üniversitelerin yeniden ayağa kalkması için liyakatli yönetim, özgür bilim ortamı ve sağlam ekonomik temeller gerektiğini vurgulayan Özdağ, “Bilimin önünü açarsak kazanan Türkiye olur” mesajı verdi.