ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Trump, 'Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.' şeklinde konuştu.

TikTok'u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikan olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını dile getiren Trump, anlaşmanın tamamlanmasına ilişkin, 'Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, sanırım bu bir formalite olabilir.' yorumunu yaptı.

Şi ile Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da konuştuklarını söyleyen Trump, Şi'nin de bu savaşın sona ermesini istediğini ve bu konuda kendilerine yardım edeceğine inandığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, TikTok anlaşmasının onaylanması dahil temel konularda büyük mesafe kat ettiklerini ve ekim ayı sonunda Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik işbirliği (APEC) Zirvesi'nde Şi ile görüşeceğini belirtmişti.

Trump, açıklamasında, 'Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de (ekim ayı sonunda) düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz, önümüzdeki yılın başında Çin'e gitmem ve Devlet Başkanı Şi'nin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesi konusunda anlaştık.' ifadesini kullanmıştı.

Muhabir: Hakan Çopur