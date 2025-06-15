Mesajında, “Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, tüm imkânlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, başta aziz şehitler olmak üzere hayatını kaybeden tüm babaları da rahmetle andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, hem yaşayan babalara hem de kaybedilen büyüklerimize duyulan saygı ve minneti yansıtmasıyla duygulandırdı.

Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, tüm imkânlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.



Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedî âleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/FMX5aut3an — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2025