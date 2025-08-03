Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Dinç, arkadaşı Cemal D. (25) ile birlikte 34 MEV 031 plakalı motosikletle caddede ilerlemeye başladı. Sürücü Dinç, trafik ışıklarına geldiği sırada yan sokaktan caddeye giren Oğuzhan G. (31) idaresindeki 34 HYF 924 plakalı motosikletle çarpıştı.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kazada sürücü Dinç, arkasında oturan Cemal D. ve diğer sürücü Oğuzhan G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılardan ağır yaralanan Oğuzhan G.’yi Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Cemal D.’yi Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı Adem Dinç’i ise Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Adem Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Adem Dinç’in çarpışma sonrası iç kanama geçirdikten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparak rapor tuttu. Ölen Adem Dinç’tin poliste 3, Cemal D.’nin 2, Oğuzhan G.’nin ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.