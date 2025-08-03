Devlet Tiyatroları Kamyon Tiyatrosu, yaz sezonunu CSO Ada Ankara Açık Hava Sahnesi'nde açtı.

Devlet Tiyatroları Kamyon Tiyatrosu Yaz Programı kapsamında, CSO Ada Ankara Açık Hava Sahnesi'nde toplam 18 temsille, çocuklar tiyatroyla buluşacak.

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Sivas ve Kayseri Devlet Tiyatrolarının 'Kamyon Sahne'de sergileyeceği çocuk oyunları, çocukların hayal gücünü harekete geçirirken, onları eğlendirmeyi planlıyor.

Bu kapsamda İstanbul Devlet Tiyatrosunun 'Masal Yolu' adlı çocuk oyunu, minik tiyatroseverlerle buluştu.

Anadolu ve dünya masalları oyuna ilham verdi

Oyunun teması ve süreç hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu ve yönetmen Gökçe Kurt Elitez, Masal Yolu'nun, birçok masalın içindeki karanlık ve iyilik metaforları ve sembol dilini kullanarak yeni bir oyun haline gelmesiyle oluştuğunu aktardı.

Oyunda ejderhaların, cadıların ve karanlığın olduğunu belirten Elitez, kahramanların uykuda olduğunu ve uyanabilmek için gerçek bir çocuk sesine ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Böylece çocuklarla interaktif bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Elitez, 'Fikir veriyorlar, sorunları çözmek için önerilerde bulunuyorlar ve 'Hasta kalplerimiz nasıl iyileşir?' sorusuyla aslında dünyanın kalbi olan elma ağacını iyileştirmek için bir yolculuğa çıkıyoruz.' dedi.

Elitez, masalların bütün dünyanın kolektif bilincini simgeleyen anlatılar olduğunu ifade ederek, 'Anadolu masalları ve dünya masallarından birçok metaforu kullanarak bu uyarlamayı gerçekleştirdim. Ben yaklaşık 10 senedir masallar üzerine çalışan birisiyim. Devlet Tiyatrosunda da daha önce buna benzer işler yaptık. Buradaki tek amacımız 'Bizim derdimiz ne? Ne anlatıyoruz? Neye ihtiyacımız var? Nasıl birlikte iyileşiriz?' sorularına cevap bulmak.' diye konuştu.

'Bizim için çok kıymetli'

Kamyon Tiyatrosu ile birçok bölgede temsiler gerçekleştirdiklerini aktaran Elitez, gelecekte de Türk kültüründeki anlatılardan, hikayelerden ve masallardan esinlenerek kendini ifade etmek istediğini söyledi.

Elitez, Devlet Tiyatrolarının misyonu gereği deprem bölgesinde ve Kovid-19 döneminde dahi, tır ve kamyonlarda oyunlar sahnelendiğini ve Anadolu'nun birçok yerinde zorlu şartlar altında, pek çok köyde minik seyircilerle buluştuklarını bildirdi.

7'den 70'e her yaştan izleyiciyle de etkileşimde bulunduklarını ifade eden Elitez, hiç tiyatro izlememiş bir çocuğun gözündeki pırıltının tüm zorluklara değdiğini söyledi. Elitez, 'Evet, normal bir sahnenin konforu, kulisi, ışığı, sesi yok, fakat önemli olan seyirci, önemli olan oyuncu. Oyuncu ve seyirci varsa oyun orada başlıyor. Orada kalp birlikteliği başlıyor, orada sanat doğuyor ve orada da zaten gerçek bir mucizenin, sanatın tohumu atılmış oluyor. Bu şartlar bizim için çok kıymetli. Bu yüzden biz de hizmet ediyoruz halkımıza.' değerlendirmesini yaptı.

Oyunda 'Obur sincabı' canlandıran Ali Ertekin, çocuklar tarafından en çok beğenilen karakter olduğunu söyledi.

Açık havada tiyatro deneyiminin, kapalı bir salondan daha eğlenceli olduğunu belirten Ertekin, 'Oyuncu olarak aslında bizim için her yer sahne. Açık havada hitap etmek zorlayıcı olsa da kapalı salondan daha eğlenceli olduğu kesin.' dedi.

Devlet Tiyatroları Kamyon Tiyatrosu Yaz Programı kapsamında, İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Masal Yolu' ile bugün ve yarın, Ankara Devlet Tiyatrosu 'Sihirli Ayna' ile 8, 9, 10 Ağustos'ta, Antalya Devlet Tiyatrosu 'Masal Treni' ile 15, 16, 17 Ağustos'ta, Sivas Devlet Tiyatrosu 'Benim Küçük Yıldızım' adlı gölge oyunu ile 22, 23, 24 Ağustos'ta ve Kayseri Devlet Tiyatrosu ise 'Sirk Ateşi' ile 29, 30, 31 Ağustos'ta CSO Ada Ankara Açık Hava Sahnesi'nde saat 20.00'de minik seyircilerle buluşacak.