Ankara’da hava durumu geceye doğru değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde hafif ve yerel sağanak geçişleri görülebileceğini duyurdu.

Başkent Ankara’da bu gece saatlerinde hava durumu yerel sağanaklarla değişebilir. Meteoroloji yetkilileri, şu an için şiddetli yağmur ya da sarı-kırmızı kodlu bir uyarının bulunmadığını bildirdi.

Yağışların kısa süreli ve bölgesel olacağı, genel olarak ciddi bir olumsuzluk beklenmediği belirtildi. Buna rağmen vatandaşlara dikkatli olmaları, güncel hava tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

Ankara Valiliği ve belediye ekiplerinden henüz özel bir uyarı gelmedi. Havanın sabah saatlerine doğru yeniden açık seyretmesi bekleniyor.