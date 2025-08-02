EBRU APALAK

Ankara Kent Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğiyle, depremden etkilenen gençlerin kendi hikâyelerini anlatmalarını desteklemek amacıyla düzenlediği "Kamera Arkasından Hayata" Kısa Film Yarışması Ödül Töreni Bakanlığın B2 Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu, konuşmasında bir uygarlığı mutfak, musiki ve mimarinin oluşturduğunu belirtti.

"Kısa filmler ve uzun metrajlı filmlerle geleceğe bir not düşüyoruz." diyen Şamiloğlu, ödül alan gençlere, gelecek projelerini hayata geçirebilecek yapılar oluşturmalarını önerdi.

YENİ PROJELER YAŞAMA GEÇİRİLECEK

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı kapsamında, yeni projeler için duyuru yapacaklarını söyledi.

Ödüle lâyık görülen filmler şöyle:

Jüri Özel Ödülü: Yeşertmek (Yönetmen: Şeyma Yüksekkaya)

Üçüncülük Ödülü: Sardunya

(Yönetmen: Muhammed Halil Tuzlu)

İkincilik Ödülü: Sessiz Taşlar (Yönetmen: Ragıp Yeşil)

Birincilik Ödülü: Gri Gökyüzü

(Yönetmen: Maksut Hüdayi Arslan)