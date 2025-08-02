Ankara’nın saygın gazetecilerinden, Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan (62), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Anılan’ın cenazesi, Mersin’deki Akbelen Mezarlığı’nda gerçekleştirilen törenle toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası olan Anılan için düzenlenen cenaze törenine eşi Gülşah, oğlu Ali Umut, kızı Özge Anılan, yakın akrabaları ve arkadaşları katıldı. Törende, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da yer aldı.

Anılan’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Aile, cenazeye katılan misafirlerin taziyelerini kabul etti. Gazeteci ve yazar Erdem Sabih Anılan, 28 Temmuz 2025 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmişti. Muğla’da geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan’ın cenazesi Mersin’de toprağa verildi.