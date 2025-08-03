Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nilüfer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki performansı kadar söylediği sözlerle de dikkat çeken Nilüfer, ekonomik koşullara vurgu yaptı.

Müzik kariyerinde yarım asrı deviren Nilüfer, İstanbul’daki Harbiye Açıkhava konserinde hem nostaljik hem de duygusal bir gece yaşattı. Konser boyunca dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahnede yaptığı konuşmayla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Nilüfer, konser sırasında “Ekonomik problemler var. Böyle bir dönemde bilet alıp benimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” diyerek dinleyicilere içten bir teşekkür sundu. Salonu dolduran binlerce kişi bu sözleri alkışlarla karşıladı.

Konser boyunca enerjisiyle dikkat çeken Nilüfer, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatarak Harbiye sahnesinden alkışlarla uğurlandı.