Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne yalnızca yaklaşık 1.2 kilometre mesafede bulunan bir destek tesisinin saldırıya uğradığını bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, bölgeden gelen bu son haber uluslararası endişeyi artırdı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, santral sahasında görev yapan ekiplerinin patlama sesleri duyduğunu ve yakındaki bir noktadan yoğun duman yükseldiğini aktardı. Grossi, “Bir nükleer santralin yakınında yaşanan her tür saldırı, doğrudan ya da dolaylı bir tehdit anlamına gelir. Bu tür olaylar ciddi nükleer güvenlik riskleri doğurur ve acilen durdurulmalıdır” dedi.

Santralin çevresindeki gerilim tekrar yükselirken, Grossi askeri unsurlara bir kez daha “azami dikkat” ve “yüksek sorumluluk” çağrısı yaptı. Yetkililer, saldırının ardından santraldeki güvenlik durumunun yakından takip edildiğini ve şu an için reaktörlere doğrudan bir hasarın söz konusu olmadığını belirtti.

UAEA, bölgedeki gelişmeleri uluslararası kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini duyururken, nükleer tesislerin korunması adına tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.