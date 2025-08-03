Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda sürdürdüğü Uzay Filmleri Festivali’ne hava engeli geldi. Pazar günü yapılması planlanan etkinliklerin tamamı, ilçede beklenen yağış nedeniyle ertelendi.

Çankaya Belediyesi, 3 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek Uzay Filmleri Festivali etkinliklerinin, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ilçede gün boyu etkili olması beklenen yağışların etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yapılmasına engel oluşturduğu belirtildi.

Etkinliğin yeni tarihi ise henüz açıklanmadı. Çankaya Belediyesi, güncellenmiş festival programının internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağını bildirdi.