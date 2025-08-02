Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcular Victor Osimhen ve Leroy Sane için taraftarların da katılımıyla görkemli bir imza töreni düzenledi. Rams Park’ta, Galatasaray ile Lazio arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde gerçekleşen törende, sarı-kırmızılıların 2024-2025 sezonunda giyeceği alternatif forma da ilk kez tanıtıldı.

Özbek: “Avrupa'nın Zirvesini Hedefliyoruz”

İmza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da hazır bulundu. Taraftarların “Büyük Başkan” tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Başkan Özbek, yeni sezona büyük hedeflerle girdiklerini vurguladı.

Başkan Özbek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyon takım olarak gururluyuz. Avrupa'nın zirvesine çıkmak için çok önemli iki yıldız transfer ettik. Alman Milli Takımı’nın kilit isimlerinden Leroy Sane artık Galatasaray forması giyecek. Bu transferle sadece rakipleri değil, tüm futbol camiasını şaşırttık. Osimhen ise geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı ve Galatasaray’a gönülden bağlandı. Bu büyük kulüpleri reddedip bizi seçtiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.”

Özbek ayrıca, 6’ncı yıldız hedefiyle yeni sezona başladıklarını belirterek, “26’ncı şampiyonluk için yola çıktık. Tıpkı 5’inci yıldızda olduğu gibi, bu hedefe de hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Sane ve Osimhen'den Taraftara Teşekkür

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Leroy Sane, imza atarak resmen Galatasaraylı oldu. Taraftarı selamlayan Sane, “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sane'nin ardından kürsüye gelen Victor Osimhen ise “Merhaba Galatasaray, çok teşekkür ediyorum” diyerek kısa bir konuşma yaptı ve imzasını attı.

Yeni Sezonun Alternatif Forması Tanıtıldı

İmza töreni öncesinde Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda giyeceği alternatif forma da taraftarlara tanıtıldı. Yeni formanın tasarımı büyük beğeni topladı.

Tören, iki yıldız futbolcunun taraftarlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.