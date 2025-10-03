Türk dünyasını bir araya getiren en önemli adımlardan biri olan Nahçıvan Anlaşması’nın imza tarihi, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü” olarak kutlanmaya devam ediyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında 3 Ekim 2009’da imzalanan anlaşma, Türk devletleri arasındaki kardeşlik, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu tarih, daha sonra “Türk Devletleri İşbirliği Günü” olarak ilan edilerek her yıl ortak kültür ve değerlerin hatırlandığı bir gün haline geldi.

Bugün, Türk dünyasında işbirliğini geliştirmek, ortak tarihi ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl daha da güçlenen birliktelik, ortak projeler ve kültürel faaliyetlerle geleceğe taşınıyor.

İlk kez 2009’da Nahçıvan’da atılan imzalarla başlayan bu yolculuk, bugün Türk devletlerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanda dayanışmasının simgesi olarak kutlanıyor.