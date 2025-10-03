Melikgazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphanecilik kulübü tarafından 'Aile Yılı' kapsamında veli ve öğrencilerin iletişimlerinin kuvvetlendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla 'Ailemle Birlikte Okuyorum' projesi hayata gerçekleştiriliyor. Bir yıl boyunca devam edecek proje kapsamında öğrenciler, 5 bin kitabı bünyesinde barındıran Şehit Alim Ulusoy Okul Kütüphanesi'nden aldıkları kitapları aileleri ile birlikte okuyacak ardından birbirlerine anlatacak. Diğer yandan projenin ilk grubu olan veli ve öğrenciler, okul kütüphanesine gelerek kitaplarını aldı.

'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Okul Müdürü İzzet Serkuş, "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi sonrası bakanlığımızın talimatı ile bu yönde bir çalışma yapmaya karar verdik. Kütüphanecilik kulübümüzle birlikte velilerimiz ve öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Velilerimizden de çok güzel dönüşler aldık. Çocukları ile zaman geçirip, okuma alışkanlıkları da gelişmiş olacak. Bu projenin kent geneline yayılması için çalışma da yapacağız" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Veli Aynur Gökçek, "Bu projeyi duyduğumuzda çok mutlu olduk. Bizler aileler olarak, akşamları çocuklarımızla maalesef bir araya gelemiyoruz. Onlar kendi odasına çekiliyor. Biz de televizyonla, telefonla uğraşıyoruz. Hiçbir şekilde aile ortamı olmuyor. Bu da aramızdaki iletişimin uçurum haline gelmesini sağlıyor. Böyle bir projede, birlikte ailecek bir şeyler yapıp, iletişimimiz daha da gelişiyor. Aile bağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor" dedi.

'VELİLERLE GÜZEL BİR ARKADAŞLIK KURDUK'

Veli Sakine Tekne ise "Güzel bir proje oldu. İnşallah hem Kayseri'ye hem de ülkemize örnek olacağımızı düşünüyorum. İlk duyduğumda gerçekten çok mutlu oldum. Mustafa, benim en küçük evladım. Tüm okul projelerine çok önem verip, her zaman destek olurum. Başarılı olacağına inanıyorum. Oğlum, okullarında Kayseri'nin en büyük okul kütüphanesi olduğundan heyecanla bahsetmişti. Ben de oğlumun tarihe olan ilgisinden dolayı tarih kitabı aldım. Burada da velilerle güzel bir arkadaşlık kurduk" diye konuştu.

'HEYECANLANDIM, MUTLU OLDUM'

10'uncu sınıf öğrencisi Erdem Gökçek de "Öğretmenimiz bize bu projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Mutlu oldum. Ailemle bu durumu paylaşıp, projeye ismimi yazdırdım. Gayet hoş buldum. Kitaplarımızı seçip, ailelerimizle okuyacağız. Bu projenin tüm ülkeye yayılmasını çok isterim" dedi. 9'uncu sınıf öğrencisi Mustafa Tekne, Ailemle vakit geçirmek çok güzel. Hem kitap okuyup hem zihnimizi geliştirip hem de aile bağlarımızı güçlendirmek güzel bir duygu. Annemle vakit geçireceğim için çok mutlu oldum. Türkiye'de başka okullarda daha güzel bir projelerle birleştirilmesi çok güzel olur" diye konuştu. (DHA)