Sosyal medyada “Basel” rumuzuyla bilinen Bekir Aslan, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. 77 gündür tutuklu bulunan Aslan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada yurtdışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı.

Bekir Aslan, 10 Nisan’da Türkiye İşçi Partisi’nin Gülhane Parkı’ndaki forum etkinliğinde gözaltına alınmış, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Suçlamaların dayanağı olarak, üzerinde “DEV-GENZ” yazılı bir pankart fotoğrafı paylaşması ve Grup Yorum’a ait bir şarkıyı retweet etmesi gösterilmişti.