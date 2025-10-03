Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Mabel Matiz hakkında dikkat çekici bir dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Matiz’in 2022’de yayımladığı “Perperişan” adlı şarkının sözlerinde “müstehcenlik” unsurları bulunduğu öne sürüldü.

Savcılığa göre şarkıda;

cinsel arzuyu tahrik eden dolaylı ifadeler,

bedensel ve ruhsal göndermeler üzerinden yapılan erotik betimlemeler

yer alıyor.

İddianamede, şarkının sosyal medya ve dijital platformlarda herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yayınlandığı, bu durumun da çocukların erişimi açısından “tehlike” oluşturduğu ifade edildi.

Sanatçı ise verdiği savunmada, sözlerin sevdiği kişiye “haber göndermek” anlamına geldiğini, şarkının edebi bir dille yazıldığını ve herhangi bir müstehcenlik amacı taşımadığını belirtti. Ancak savcılık, sözlerin bütününde erotik çağrışımlar bulunduğunu savunarak açıklamayı yeterli bulmadı.

Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz için 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası istendi. İddianame kabul edilirse, ünlü şarkıcı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.