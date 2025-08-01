Kadının vücudunda yer alan dövme figürleri arasında leoparlar, geyikler, horozlar ve aslan-kartal karışımı mitolojik yaratıklar yer alıyor. Sağ kolda geyik başını çevreleyen üç leopar, sol kolda ise bir geyik ile ona saldıran mitolojik yaratık tespit edildi. Başparmakta ise özgün bir horoz dövmesi bulundu.

Dövme detayları, yakın kızılötesi dijital görüntüleme tekniği sayesinde çıplak gözle görünmeyen desenlerin dahi netleştirilmesini sağladı.

Tarihin Derisine Kazınmış Sanat: Antik Dövme Tekniği Nasıl Yapılmış?

Taramalar, dövmelerin önceden şablon kullanılarak çizildiğini ve ardından hayvan boynuzu veya kemikten yapılmış iğnelerle deriye işlendiğini gösteriyor. Kullanılan pigmentin, yanmış bitki materyali veya is olduğu tahmin ediliyor.

“Dövmeler, binlerce yıl önce bile profesyonel bir sanat formuydu”

Araştırmanın başyazarı Dr. Gino Caspari (Max Planck Jeoantropoloji Enstitüsü), dövmelerin sadece bir süsleme değil, aynı zamanda bir ustalık göstergesi olduğunu vurguladı.

Dokuz Saatlik Dövme Seansı ve Sanatçılar Arası Farklılıklar

Tarihi dövme tekniklerini kendi üzerinde uygulayan araştırmacı Daniel Riday, sağ kol dövmesinin tek başına yaklaşık 9,5 saat sürebileceğini ifade etti. Ayrıca iki kol arasındaki detay farkı, birden fazla dövmecinin çalışmış olabileceğini gösteriyor.