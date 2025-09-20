Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir ulaşımın ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor. Toplu taşıma, bisiklet ve yaya gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerini teşvik eden hafta, kentlerde çevresel ve sosyal yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlıyor.

Etimesgut Belediyesi de bu uluslararası etkinliğe katılarak ilçe genelinde çeşitli programlar düzenliyor. Bu kapsamda, Eryaman Trafik Eğitim Parkı’nda “Trafik Eğitimi ve Oyunu” etkinliği gerçekleştirildi. Etimesgut Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocuklar, güvenli yaya davranışlarını ve bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları uygulamalı şekilde öğrendi.

Etkinlikte çocuklara; kask takmanın, bisikletin fren ve lastiklerini kontrol etmenin, sürüş sırasında elleri bırakmamanın, şerit değiştirmede dikkatli olmanın ve trafik işaretlerine uymanın önemi aktarıldı. Eğitici oyunlarla desteklenen program sayesinde minikler, trafik kurallarını hem teorik hem de pratik olarak öğrenme fırsatı buldu.

Etimesgut Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı; aynı zamanda çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara sağlıklı ve hareketli bir yaşamı teşvik etmeyi hedefliyor.