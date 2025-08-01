Bugüne kadar atların ataları, fil türleri, zürafalar, kılıç dişli kedigiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 380 fosil bulundu.

Kazılar 15 Kişilik Ekip Tarafından Yürütülüyor

Kazı başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, çalışmaların 7 Temmuz’da başladığını belirterek, ekibin büyük bir titizlikle çalıştığını söyledi. Erol, “Bu yıl da sıcaklarla mücadele ediyoruz. Ancak fosil kazıları sabır ve dikkat isteyen bir iştir. Dişçi aletleriyle milim milim çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

❝İğneyle kuyu kazıyoruz❞

“Fosilleri çıkarmak için kil tabakalarını suyla yumuşatıyoruz. Zaman zaman dişçi aletleri parçalanıyor. Ancak başka çare yok. Çünkü fosiller, çok sertleşmiş toprak katmanlarının içinde yer alıyor.”

Günde 8,5 Saat Kazı, 1 Saat Mola

Kazı alanında sabah başlayan çalışmalar, öğle arası haricinde saat 17.00’ye kadar sürüyor. Ekip üyeleri sıcaktan korunmak için kendi imkanlarıyla tente kuruyor, bol su içiyor, şapka takıyor ve güneş kremi kullanıyor.

Öğrenciler ve Genç Mezunlar Sıcakla Mücadele Ediyor

4. sınıf öğrencisi Şevval Yüce, 3 yıldır kazılara katıldığını belirterek, "Tenteler ve rüzgar biraz rahatlatıyor ama bazı günler 41 dereceyi buluyor. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için önlem alıyoruz," dedi.

Mezun Zeynep Ülger ise, “Kazıların en zorlu yanı sıcak. Tenteleri her gün söküp yeniden kuruyoruz, o bile başlı başına fiziksel bir efor istiyor. Ama Çankırı’nın geçmişini ortaya çıkarmak her şeye değer,” diye konuştu.

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