Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, atıl durumdaki araziler ekonomiye kazandırılıyor. Kanarya Mahallesi Yukarı Çayır mevkisinde 30 dekarlık alana 2,5 ton patates tohumu ekilmiş ve hasat başladı.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, projenin bölge için önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deneme amaçlı ektiğimiz patateslerin ilk mahsulünü toplamaya başladık. Bu projeye destek veren başta Kaymakamımız ve Valimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, beldemizde atıl durumda bulunan toprakları ekonomiye kazandırmak ve benzer etkinliklere zemin hazırlamak."

Başkan Kaşıkcı, Orta Kaymakamlığından Ağrı'nın Hamur ilçesine atanan Erkan Minuz’a de desteklerinden dolayı teşekkür etti:

"Bu girişimlerin öncüsü olan Kaymakam Minuz’a minnettarız."

Dodurga Belediyesi, bu proje ile gençlerin tarıma ilgisini artırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.