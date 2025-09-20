M. UMUT KARAKÜLAH

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) öncülüğünde, 5–7 Kasım 2025 tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da “İhracat, Yatırım ve Ticaret Fırsatları Zirvesi” düzenlenecek.

Zirve; ATO Başkanı Gürsel Baran, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve SEİS Başkanı Metin Demir liderliğinde; Avusturya Büyükelçiliği, Viyana Ticaret Odası ve Avusturya’daki Türkiye Ticaret Müşavirliği’nin güçlü destekleri ile hayata geçirilecek.

“ANKARA – VİYANA ARASINDA YATIRIM VE İHRACAT ZİRVESİ”

Zirveye, Türkiye’den farklı sektörlerden yaklaşık 100 iş insanının katılımı bekleniyor. Katılımcılar, Avusturyalı kurumlar ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek kalıcı işbirlikleri oluşturmayı hedefliyor.

Söz konusu zirvede; sağlık ve medikal turizm, sağlık teknolojileri ve tıbbi cihazlar (SEİS katkısı), gıda, tarım ve inovatif üretim ile inşaat ve yapı sektörünün gelişimi ele alınacak.

Zirvenin, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırması, yeni yatırım projelerine kapı açması ve Ankara ile Viyana’yı stratejik ekonomi köprüsü şehirleri haline getirmesi öngörülecek.

Zirveye ATO; Ankara iş dünyasını temsilen güçlü bir heyetle katılım sağlayacak. TÜSİAV; Türkiye–Avusturya ekonomik işbirliği köprüsüne yön verecek. SEİS; Sağlık teknolojileri ve tıbbi cihaz sektöründe Türkiye’nin gücünü Viyana’da tanıtacak.

Zirveye ayrıca; Avusturya Büyükelçiliği, Viyana Ticaret Odası ve Türkiye Ticaret Müşavirliği: Zirveye diplomatik, kurumsal ve ticari destek sunacak.

KAPSAMLI VE YOĞUN BİR BİRVE PPROGRAMI HAZIRLANDI

5 Kasım 2025 Çarşamba günü Viyana şehir turu, kültürel keşif & networking, 6 Kasım 2025 Perşembe günü açılış oturumu, kurumsal sunumlar, B2B toplantılar, networking akşam yemeği ve 7 Kasım 2025 Cuma günü de kapanış ve dönüş gerçekleştirilecek. Her firma için en az 6 B2B görüşme planlanıyor.