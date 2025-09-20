Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi. Balıkçılar tekneleriyle denize açılarak avladıkları balıkları satışa sunmaya başladı. Bu yıl hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit ve barbun da bol miktarda olacak.

Balık fiyatları

Barbun: 200 TL

İstavrit: 80-100 TL

Palamut: 200 TL (az miktarda)

Somon: 150 TL

Levrek: 200 TL

Çupra: 250 TL

Balıkçılardan açıklamalar

Balıkçılardan Talat Bayazıt Yıldırım, “İstavrit 100, barbun 150, palamutlar az olduğu için 200 lira, somon 150 lira. İnşallah yarından itibaren Karadeniz hamsisi gelmeye başlayacak” dedi.

Balıkçı Muhammet Raşit Kırbaş, “Hamsi bu sene bol olacak. Fırtına çıktığı için balık az çıkar ve değerli olur. Vatandaş doya doya hamsi yiyecek” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Kasım Koç ise, “Bu sene istavrit ve hamsi bol. Ama bugün hamsi yok, yarın inşallah olur. Palamut az çıktı, tanesi 200 lira” diye konuştu.

Vatandaş memnun

Balıkçılar, fiyatların uygun olduğunu ve vatandaşların balığa yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Havaların normale dönmesiyle birlikte Karadeniz hamsisinin tezgahlarda yerini alması bekleniyor.