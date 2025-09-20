Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Avlağa ile Delialiuşağı mahalleleri arasında bulunan Kömür mevkisinde meydana geldi. Cuma Dede idaresindeki 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile Adana’dan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne yolcu taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Fatma D., Elvan D., Birsen B., Pelin Y., Kamil B., Ahmet D., Dilek Ç., Emine O., Sait Ö., Hasan B., Alev A., Şengül B. ve Şerife S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.