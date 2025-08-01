Geçtiğimiz sezonun sonunda Bright Osayi-Samuel’in takımdan ayrılmasıyla sağ bek pozisyonunda oluşan boşluğu, Fenerbahçe, 31 yaşındaki tecrübeli isimle doldurdu. Benfica, Barcelona ve Wolverhampton gibi üst düzey takımlarda forma giyen Semedo, Fenerbahçe ile bedelsiz sözleşme imzaladı.
Nelson Semedo Kimdir? Kariyerine Genel Bakış
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Tam Adı: Nélson Cabral Semedo
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Doğum Tarihi: 16 Kasım 1993
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Mevkisi: Sağ Bek
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Eski Kulüpleri: Benfica, Barcelona, Wolverhampton
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Fenerbahçe'ye Transfer Şekli: Bonservissiz
Fenerbahçe Tarihinde 200. Yabancı Oyuncu Oldu
Semedo, Fenerbahçe'nin 118 yıllık tarihinde kadrosuna kattığı 200. yabancı futbolcu oldu. Aynı zamanda kulüp tarihinin 8. Portekizli oyuncusu olarak listeye adını yazdırdı.
Fenerbahçe'de forma giymiş diğer Portekizli futbolcular:
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Manuel Dimas
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Raul Meireles
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Bruno Alves
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Nani
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Luis Neto
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Miguel Crespo
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Bruma
Ali Koç Yönetiminde 109. Transfer
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Nelson Semedo transferiyle birlikte toplamda 109 transfere ulaştı. Bu transferlerin 68’i yabancı futbolcu oldu. Son dönemde transfer edilen isimler arasında şunlar yer alıyor:
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Sofyan Amrabat
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Filip Kostic
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Diego Carlos
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Anderson Talisca
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Ognjen Mimovic
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Milan Skriniar
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John Duran
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Archie Brown
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Tarık Çetin
Fenerbahçe’nin Yabancı Futbolcular Dağılımı: 200 Oyuncu, 60'tan Fazla Ülke
Fenerbahçe tarihindeki yabancı oyuncular, en fazla şu ülkelerden geldi:
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Brezilya (30)
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Yugoslavya (17)
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Almanya (8)
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Portekiz (8)
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Hollanda & Senegal (7’şer)
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Sırbistan, Danimarka, Yunanistan, Nijerya (6’şar)
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...ve daha birçok ülke
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Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen oyuncular bu listeye dahil edilmemiştir.