Geçtiğimiz sezonun sonunda Bright Osayi-Samuel’in takımdan ayrılmasıyla sağ bek pozisyonunda oluşan boşluğu, Fenerbahçe, 31 yaşındaki tecrübeli isimle doldurdu. Benfica, Barcelona ve Wolverhampton gibi üst düzey takımlarda forma giyen Semedo, Fenerbahçe ile bedelsiz sözleşme imzaladı.

Nelson Semedo Kimdir? Kariyerine Genel Bakış

Tam Adı: Nélson Cabral Semedo

Doğum Tarihi: 16 Kasım 1993

Mevkisi: Sağ Bek

Eski Kulüpleri: Benfica, Barcelona, Wolverhampton

Fenerbahçe'ye Transfer Şekli: Bonservissiz

Fenerbahçe Tarihinde 200. Yabancı Oyuncu Oldu

Semedo, Fenerbahçe'nin 118 yıllık tarihinde kadrosuna kattığı 200. yabancı futbolcu oldu. Aynı zamanda kulüp tarihinin 8. Portekizli oyuncusu olarak listeye adını yazdırdı.

Fenerbahçe'de forma giymiş diğer Portekizli futbolcular:

Manuel Dimas

Raul Meireles

Bruno Alves

Nani

Luis Neto

Miguel Crespo

Bruma

Ali Koç Yönetiminde 109. Transfer

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Nelson Semedo transferiyle birlikte toplamda 109 transfere ulaştı. Bu transferlerin 68’i yabancı futbolcu oldu. Son dönemde transfer edilen isimler arasında şunlar yer alıyor:

Sofyan Amrabat

Filip Kostic

Diego Carlos

Anderson Talisca

Ognjen Mimovic

Milan Skriniar

John Duran Belediyeden kadınlara yönelik 'Güzellik, Saç ve Cilt Bakımı Kursu' İçeriği Görüntüle

Archie Brown

Tarık Çetin

Fenerbahçe’nin Yabancı Futbolcular Dağılımı: 200 Oyuncu, 60'tan Fazla Ülke

Fenerbahçe tarihindeki yabancı oyuncular, en fazla şu ülkelerden geldi:

Brezilya (30)

Yugoslavya (17)

Almanya (8)

Portekiz (8)

Hollanda & Senegal (7’şer)

Sırbistan, Danimarka, Yunanistan, Nijerya (6’şar)

...ve daha birçok ülke

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen oyuncular bu listeye dahil edilmemiştir.