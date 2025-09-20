Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında dar gelirli ailelere yönelik önemli bir adım daha attı. Belediyeden sosyal yardım alan 32.489 ailenin 2-5 yaş arasındaki 37.530 çocuğu için toplam 7 milyon 600 bin TL tutarında süt desteği, ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu desteğin çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla verildiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım politikaları doğrultusunda, çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Süt desteği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal yardım projeleri arasında önemli bir yer tutuyor.