Uçak yolculuklarında yıllardır tartışma konusu olan el bagajındaki sıvı yasağı sona eriyor. Avrupa Birliği, güvenlik taramalarında kullanılacak yeni nesil tarayıcılarla bu kısıtlamayı kaldırıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, havalimanlarında uygulanan 100 mililitrelik sıvı kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Yeni nesil 3 boyutlu tarayıcı sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yolcular, el bagajlarında su, meşrubat, sıvı gıdalar ve kozmetik ürünleri gibi sıvı maddeleri artık yanlarında taşıyabilecek.

AB Komisyonu yetkilileri, teknolojik tarayıcıların patlayıcı tespiti konusunda çok daha başarılı olduğunu belirterek, eski yöntemin artık güvenlik açısından gerekli olmadığını vurguladı.

Yeni sistemin ilk olarak bazı büyük havalimanlarında uygulanmaya başlanacağı, kademeli olarak ise tüm AB ülkelerine yayılacağı bildirildi. Bu adım, hem güvenlik süreçlerini hızlandırması hem de yolcu konforunu artırması açısından önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'deki havalimanlarında bu uygulamaya geçilip geçilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.