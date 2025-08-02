Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in yürüttüğü görüşmeler sonucu hükümetle uzlaşma sağlandı.

Uzun süredir devam eden pazarlıkların ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerine yapılacak zam konusunda hükümetle anlaşmaya vardı. Görüşmelerde en düşük ücretin artırılması ve yüzdelik zam oranları üzerine yoğunlaşıldı.

Anlaşmaya göre, kamu işçisinin taban maaşı yükseltildi. Bunun yanında ilk 6 ay için yüzde üzerinden bir zam uygulanacak. Ayrıca sosyal haklarda da iyileştirmeye gidileceği açıklandı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “İşçimizin hakkını alana kadar masadan kalkmadık” diyerek sürecin zorlu ama yapıcı geçtiğini söyledi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da varılan mutabakatın çalışanlar açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Anlaşmanın ardından gözler, zam oranlarının hangi tarihten itibaren geçerli olacağına ve detaylarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.

Detaylı oranların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.