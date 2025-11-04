Bakan Kacır paylaşımında, “Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerimizin erişimine sunma uygulamamız sürüyor. 13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Kacır, açıklamasında şu verilere yer verdi:

191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik 1.927 yatırım yeri için 5.318 sanayici başvuru yaptı.

59 OSB’de 35,6 milyon metrekare alan için 1.433 ön tahsis başvurusu yapıldı.

Bakan, ayrıca bu ay yayımlanan yeni ilanla birlikte,

133 OSB’de 20 milyon 151 bin metrekarelik 1.327 yatırım yeri için tahsis başvurularının,

34 OSB’de 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.

Kacır, açıklamasını “ Planlı sanayi alanlarımızın büyümesi devam edecek. Türkiye katma değerli yatırımlarla yükselişini sürdürecek.” sözleriyle tamamladı.

🏭 Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerimizin erişimine sunma uygulamamız sürüyor.



📊 13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti.



✅ 191 OSB’de 21,7 milyon m²’lik 1.927 yatırım yeri için 5.318… pic.twitter.com/4G4afAFSHB — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 3, 2025