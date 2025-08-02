Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 4. Grup finalinde ABB Fomget, İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşı karşıya geldi. Tiran Futbol Evi Stadyumu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Golleri Armisa Kuç ve Olha Ovdiychuk Attı

Müsabakaya etkili başlayan ABB Fomget, 29. dakikada Olha Ovdiychuk’un pasında Armisa Kuç’un golüyle öne geçti. 37. dakikada bu kez Milica'nın sağdan yaptığı ortayı yine Armisa Kuç gole çevirdi ve durum 2-0 oldu. Kiryat Gat, 45+4’üncü dakikada Noa Selimhodzic’in golüyle farkı bire indirdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, 59. dakikada Nayeli Rangel’in serbest vuruşunda Olha Ovdiychuk’un kafa golüyle skoru 3-1’e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca ABB Fomget, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde tur atlamayı başardı.

Fomget, Slavia Prag ile Karşılaşacak

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden ABB Fomget, 27 Ağustos’ta Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Fomget bu maçı kazanırsa, aynı grupta yer alan Valerenga – Helsinki eşleşmesinin galibiyle 30 Ağustos’ta Play-Off turu için mücadele edecek. Temsilcimiz bu turu da geçerse, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde son 18 takım arasına kalan 3. Türk takımı olacak.