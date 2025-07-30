Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgaya aileler de karıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 00.30 sularında İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Alanyurt Caddesi’nde meydana geldi. Alanyurt Diş Hastanesi önünde 2 grup arasında birbirlerine laf atma nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya tarafların aileleri de karışınca olay büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin zorla ayırdığı kavgada 2 kişi de ekiplere mukavemet göstermesi nedeni ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülünce, yakınları hastaneye gelerek taşkınlık çıkardı.

Öte yandan kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.