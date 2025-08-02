Dünyanın en çok satan futbol oyun serilerinden EA Sports FC, yeni sezonla birlikte kariyer moduna kapsamlı yenilikler getiriyor. EA Sports FC 26, oyunculara daha gerçekçi, dinamik ve hikaye odaklı bir kariyer deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Kulüpler Satılabilecek, Bütçeler Değişecek

Kariyer modunda yönettiğiniz kulüpler artık satılabilecek. Bu özellik sayesinde kulüplerin bütçeleri, hedefleri ve yönetim stratejileri tamamen değişebilecek. Oyuncular, kulüp sahipliği dinamiklerini doğrudan deneyimleyebilecek.

Milli Takımda Sakatlık Riski Artıyor

Oyuncular, milli takım görevlerinde ciddi sakatlıklar yaşayabilecek. Bu durum bazı futbolcuların sezonu kapatmasına bile neden olabilecek.

Deplasman Baskısı Gerçekçi Hale Geliyor

Deplasman maçlarında oyuncular, rakip taraftarların yarattığı baskıya maruz kalacak. Örneğin, gece saatlerinde havai fişeklerle rahatsız edilme gibi detaylar oyuna eklenecek.

Taraftar Desteğiyle Zor Günler Aşılacak

Kulüp mali kriz yaşadığında taraftarlar devreye girecek. Kampanyalar düzenlenecek, kombine satışları artacak ve kulübe destek sağlanacak.

Lig Dışı İstatistik Takibi Mümkün Olacak

Artık kendi liginiz dışındaki oyuncuların istatistiklerini görebilecek, geçmiş sezon performanslarını analiz edebileceksiniz.

İkon Oyuncular Kariyer Moduna Dahil Ediliyor

Kariyer modunda isteğe bağlı olarak ikon oyuncularla çalışma imkânı sunulacak. Bu özellik, nostaljik ve efsanevi futbolcuları kulübe kazandırma şansı tanıyacak.

Kulüp Belgeseli ile Şöhret ve Gelir Artışı

Oyuncular, kulüpleri hakkında belgesel çektirme kararı alabilecek. Bu hamle, kulübün marka değerini ve gelirini artıracak.

Basına Sızan Maaşlar Soyunma Odasını Karıştırabilir

Kulüpteki oyuncuların maaşları basına sızarsa, soyunma odasında gerginlik yaşanabilecek. Bu durum, takım içi dengeleri etkileyebilecek.

Gerçekçi İş Başvurusu ve Kovulma Mekaniği

Artık diğer kulüplerin teknik direktörleri görevden alınabilecek. Oyuncular, kovulmak üzere olan bir hocanın yerine geçmek için kulübe başvurabilecek. Bu sistem, kariyer modunun gerçekçiliğini önemli ölçüde artıracak.