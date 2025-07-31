Şahbaz, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan gençlerin sağlık ve hak ihlallerine uğradığını belirterek, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Sarıyer önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

"Cezaevleri yaşamı ve sağlığı tehdit eden koşullara sahip. Tutukluluk bir ceza yöntemi haline dönüşmüş durumda. Bu durum toplumsal vicdanı derinden yaralıyor" dedi.

“İlaca Erişimde Büyük Sorunlar Yaşanıyor”

Cezaevlerinde kanser, kalp hastalığı, diyabet, majör depresyon ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların oranının dışarıya göre daha yüksek olduğunu belirten Şahbaz, sağlık hizmetlerinin eksikliğine ve ilaca erişimde yaşanan aksaklıklara da dikkat çekti:

“CETAS gibi elektronik sistemler üzerinden yürütülen reçete takibi bile lojistik ve kayıt sorunları nedeniyle işlemez hale geliyor.”

Psikolojik Sorunlar Alarm Veriyor

Cezaevlerindeki psikososyal koşullara da değinen Şahbaz, depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı gibi ruhsal sorunların dış topluma göre 6-8 kat daha fazla görüldüğünü ve rehabilitasyon eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

CHP’den Reform Çağrısı: "Acil Önlemler Alınmalı"

CHP’li Şahbaz, cezaevlerindeki sağlık hakkı ihlallerine son verilmesi için şu acil önlemlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti:

Üçlü protokolün yasalaştırılması ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması

Tecrit koşullarının kaldırılması

Adli Tıp Kurumu’nun özerkleştirilmesi

48 saat ile 7 gün arasında azami muayene süresi için yasal güvence

İnsan onuruna uygun yaşam koşullarının sağlanması

Son olarak, TBMM ile Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarını göreve davet eden Şahbaz:

“Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlalleri yalnızca bireylerin değil, toplumun vicdanının da yaralanmasına neden oluyor. Hasta olan tüm tutuklu ve mahkumlar, eşit ve zamanında sağlık hizmeti almalıdır” ifadelerini kullandı.