Türkiye ve Gabon Arasında 8 Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İki lider, Türkiye ile Gabon arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladı. Erdoğan, aynı zamanda Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, İsrail hükümeti üzerindeki uluslararası baskının artırılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Türkiye-Gabon İlişkileri Yeni Anlaşmalarla Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon’un doğal zenginlikleri ve bölgesindeki istikrarı ile önemli bir ülke olduğunu belirterek, “Uzun yıllardır dostane iş birliği içinde olduğumuz Gabon ile ilişkilerimizi karşılıklı ziyaretlerle daha da güçlendiriyoruz. 2023’te başarılı bir şekilde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini tebrik ediyor, önümüzdeki parlamento seçimlerinin ülke istikrarına katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye ve Gabon arasındaki iş birliği potansiyelinin detaylı şekilde görüşüldüğünü kaydeden Erdoğan, “Son dönemde Türk müteahhitlerimizin Gabon’da üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aşmıştır. Konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi stratejik alanlarda özel sektörümüz göreve hazırdır. Ayrıca tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji alanlarındaki tecrübemizi de Gabon ile paylaşmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

Afrika Diplomasi Ağı ve Türkiye’nin Kıta İle İlişkileri

Afrika kıtasındaki diplomatik varlıklarını 2002’de 12 büyükelçilikten 44’e çıkardıklarını belirten Erdoğan, Libreville Büyükelçiliği’nin 2012’den beri faaliyet gösterdiğini, başkent Ankara’nın da diplomatik bir merkez haline geldiğini ifade etti. Türkiye’nin Afrika’daki tüm dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini kurumsal ve sistematik bir çerçevede geliştirmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Gazze’de İnsanlık Dramına Dikkat Çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ile Gazze’de devam eden insanlık krizini de ele aldıklarını belirtti. “Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla dayanışması takdire şayandır. İsrail’in Gazze’de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikası, özellikle masum çocukların açlıktan ölmesi, sivillerin gıda yardımı almak isterken hedef alınması gibi vahim bir tablo ortaya koymuştur. İnsanlık onuru olan herkes bu zulme sessiz kalamaz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gazze’deki insani yardım faaliyetlerinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, “İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden yükselen insani tepkiler son derece değerlidir” dedi.

Bölgede Ateşkes ve Kalıcı Barış İçin Çalışmalar Sürecek

Filistin devletinin tanınmasına destek veren Erdoğan, “İsrail’in soykırım politikalarına karşı en etkin cevap, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmaktır” diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u cesur kararından dolayı tebrik ettiğini belirten Erdoğan, İsrail hükümeti üzerindeki baskının artması için iş birliği yapılacağını ve Gazzeli kardeşlerin yalnız olmadıklarının daha fazla hissettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, “Bölgede bir an önce ateşkes sağlanmalı ve kalıcı barış tesis edilmelidir. Biz siyasi polemik peşinde değiliz, Gazze’deki kardeşlerimizin acısını hafifletmek, yaralarına şifa olmak için çaba gösteriyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Türkiye’deki siyasi aktörlerin konuyu hassasiyetle ele almasını ve Türkiye’nin küresel çapta takdir gören insani çabalarına zarar verecek söylemlerden kaçınmasını istedi.

Gabon Cumhurbaşkanı Nguema’dan Türkiye’ye İşbirliği Vurgusu

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ise Türkiye ile ekonomik ve ticari iş birliğinin diplomatik ve siyasi düzeye çıkarılması gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerini daha da güçlendirme kararlılığı vurgulandı.

Türkiye ve Gabon Arasında 8 Anlaşma İmzalandı

Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında 8 önemli anlaşma imzalandı. Bunlar arasında askeri eğitim, askeri sağlık alanında iş birliği, nakdi yardım protokolü, enerji ve hidrokarbonlar alanında mutabakat zaptları, madencilikte iş birliği, dışişleri bakanlıkları arasında protokol ve eğitim alanında iş birliği anlaşmaları bulunuyor. Anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesini sağlayacak.