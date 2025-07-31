Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM’de kurulması planlanan çözüm süreci komisyonuna katılım kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin komisyonda yer alması için kararların nitelikli çoğunlukla alınması şartını koydu. Yani, kararların üçte iki veya beşte üç oyla onaylanması gerekiyor.

Parti içinde komisyona katılım konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bazı MYK üyeleri bu kararın CHP’nin demokratik çizgisiyle uyumlu olduğunu savunurken, bazı örgüt mensupları ise sürece katılmanın yanlış olduğunu düşünüyor.

Peki Bu isimler hangileri olabilir?

Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, komisyona katılım için bazı isimler ön görülüyor. İşte o isimler;

Ali Mahir Başarır- Mersin Milletvekili

Murat Emir – Ankara Milletvekili

Gamze Taşcıer – Ankara Milletvekili

Gökçe Gökçen – İstanbul Milletvekili

Murat Bakan – İzmir Milletvekili

Umut Akdoğan- Ankara Milletvekili

Gökhan Günaydın – Ankara Milletvekili

Cumhur Uzun – Muğla Milletvekili

Türkan Elçi – İstanbul Milletvekili

Zeynel Emre- İstanbul Milletvekili

Sezgin Tanrıkulu - Meclis Üyesi

Oğuz Kaan Salıcı - İstanbul Milletvekili

Süreyya Öneş Derici - 28. Dönem Muğla Milletvekili