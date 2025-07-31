Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM’de kurulması planlanan çözüm süreci komisyonuna katılım kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin komisyonda yer alması için kararların nitelikli çoğunlukla alınması şartını koydu. Yani, kararların üçte iki veya beşte üç oyla onaylanması gerekiyor.
Parti içinde komisyona katılım konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bazı MYK üyeleri bu kararın CHP’nin demokratik çizgisiyle uyumlu olduğunu savunurken, bazı örgüt mensupları ise sürece katılmanın yanlış olduğunu düşünüyor.
Peki Bu isimler hangileri olabilir?
Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, komisyona katılım için bazı isimler ön görülüyor. İşte o isimler;
- Ali Mahir Başarır- Mersin Milletvekili
- Murat Emir – Ankara Milletvekili
- Gamze Taşcıer – Ankara Milletvekili
- Gökçe Gökçen – İstanbul Milletvekili
- Murat Bakan – İzmir Milletvekili
- Umut Akdoğan- Ankara Milletvekili
- Gökhan Günaydın – Ankara Milletvekili
- Cumhur Uzun – Muğla Milletvekili
- Türkan Elçi – İstanbul Milletvekili
- Zeynel Emre- İstanbul Milletvekili
- Sezgin Tanrıkulu - Meclis Üyesi
- Oğuz Kaan Salıcı - İstanbul Milletvekili
- Süreyya Öneş Derici - 28. Dönem Muğla Milletvekili
Muhabir: Melisa Sapaz