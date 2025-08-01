Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin 500 yeni öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımların 2 bini erkek, 500’ü kadın adaylardan oluşacak.

Adaylar, 2-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile online başvuru yapabilecek. Yapılacak sınavlarda başarılı olan ve eğitim sürecini tamamlayan adaylar, polis memuru olarak göreve başlayacak.

Başvuru Şartları Neler?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

– Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak

– 2025-YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 250.000 ham puan almış olmak

– Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için en az 200.000 ham puan

– Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boy şartı

– Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması

– 1 Ocak 2000 – 1 Ekim 2007 tarihleri arasında doğmuş olmak

Adaylar, sınav tarihleri ve detaylara Polis Akademisi’nin resmi web sitesinden ulaşabilecek.