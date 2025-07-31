Turnuvanın en başarılı takımı olan MKE Ankaragücü, bugüne kadar 18 kez kupayı müzesine götürdü. Gençlerbirliği ise 17 kez kazandığı kupayla Ankaragücü’nün hemen arkasında yer alıyor. Yarınki maçta Gençlerbirliği galip gelirse, kupa sayılarını eşitleme fırsatı yakalayacak.

Geçtiğimiz yılki mücadeleyi Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.

Teknik Direktörlerden Fair-Play ve Sağduyu Mesajı

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın lig öncesi son prova olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"Çok değerli iki başkent temsilcisi karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçı organize eden TSYD Ankara Şubesine teşekkür ederiz."

Eroğlu, futbolun ekonomisinin sürdürülemez hale geldiğini vurgularken, genç oyunculara ve altyapıya yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca bilet gelirlerinin bir kısmının fidan dikimi için kullanılmasını önerdi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise sağduyu çağrısında bulunarak:

“Oyuncularımıza da söyleyeceğiz, sertlikten ziyade iyi bir maç olsun. Kazanan Ankara futbolu olsun” dedi.

Kaplan, transfer yasağı bulunan takımlarının bu sezon 16 altyapı oyuncusuyla mücadele edeceğini, amaçlarının Türk futboluna 6-7 genç oyuncu kazandırmak olduğunu belirtti. Ayrıca, "Ligin sürpriz takımı olmak istiyoruz" diyerek iddialı konuştu.

Eryaman Stadı Zemini Bakımda, Maç Aktepe'de

Maçın Eryaman Stadı yerine Aktepe Stadı'nda oynanmasının nedeni, Eryaman zeminindeki bakım çalışmaları. TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan, karşılaşmada beraberlik durumunda uzatmalar oynanmadan doğrudan penaltı atışlarına geçileceğini duyurdu.

Ağaçlandırma çağrısına da destek verileceğini belirten Tarhan ve sponsorlardan Azem İnşaat, sosyal sorumluluk vurgusuyla turnuvaya katkı sunduklarını açıkladı.