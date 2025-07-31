Konya’da meydana gelen feci kazada, bir motosiklet sürücüsü ile bisikletli hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesine bağlı Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde yaşandı.

Yusuf Öztürk’ün (18) kullandığı 42 AUS 174 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen bisikletli Mustafa Yıldız’a (41) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yol kenarındaki bir ağaca da çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yusuf Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan bisikletli Mustafa Yıldız ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Öztürk ve Yıldız’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.