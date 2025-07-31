Göztepe’nin bu iki genç futbolcu için Fenerbahçe’ye bonservis bedeli ödemeyeceği, ancak sonraki satışlarından yüzde 30 pay vereceği öğrenildi. Kulüp, genç yetenekleri kadrosuna dahil ederek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

Ruan Teixeira İzmir’e Geliyor

Dış transferde de hız kesmeyen Göztepe, Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense’nin 30 yaşındaki sağ beki Ruan Teixeira ile anlaşma sağladı. Teixeira’nın hafta sonunda İzmir’e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Romulo ve Dennis’in Durumu Transferleri Etkileyecek

Sarı-kırmızılı kulübün, birçok takımın radarında olan Brezilyalı golcü Romulo ile Nijeryalı orta saha Dennis’i satması halinde yeni transferlere hız vereceği belirtildi.