Kazanın, lunaparktaki “360 Degrees” adlı dönme aracının ana taşıyıcı direğinin ikiye ayrılması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Eğlence aracının kırılan parçası hızla yere çarparken, içerideki 23 yolcu da çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma Başlatıldı

Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı yolcuların durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Güvenlik Endişeleri Gündemde

Kazanın ardından gözler lunaparklardaki güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmalarına çevrildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, eğlence araçlarının bakım ve kontrol süreçlerinin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini savundu.