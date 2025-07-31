Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de forma giyen Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen’i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu tarihi transfer için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeliödeyecek. Ayrıca futbolcuya yıllık 15 milyon Euro garanti maaş, 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon Euro imaj hakkı ücreti verilecek.

Galatasaray’ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u Napoli kulübüne aktarılacaktır.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, Osimhen’e her sezon için net 15.000.000 Euro garanti ücret, net 1.000.000 Euro sadakat primi ve 5.000.000 Euro imaj hakkı ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bu transferle birlikte Victor Osimhen, Galatasaray tarihinin ve Süper Lig'in en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu. 25 yaşındaki yıldız golcü, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla İtalya Serie A’da 13 gol atmış ve Avrupa devlerinin radarına girmişti.