Hasan-Ayşegül Yaycıoğlu çifti, Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek çocukları Mehmet'in asker olma hayali olduğunu belirterek yardım istedi. Çiftin talebi kabul edilirken, Mehmet için Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı'nda temsili tören yapıldı. Mehmet askeri üniforma giyerken, temsili törene katılan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Adem Türkan ve Andırın İlçe Emniyet Amiri Komiser Ahmet Küçükduran Mehmet'in mutluluğuna ortak oldu.

'TARİFİ İMKANSIZ BİR SEVİNÇ İÇERİSİNDEYİM'

Mehmet Yaycıoğlu, "Engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken, hep buruk bir sevinç yaşadık. Bu şerefli üniformayı giymek ve görev yapmak her zaman hayalimizdi. Bu imkan bize büyük mutluluk yaşattı. Şu an tarifi imkansız bir sevinç içerisindeyim" dedi. Hasan-Ayşegül Yaycıoğlu çifti ise büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirterek, Andırın İlçe Jandarma Komutanı Adem Türkan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.