Yangın, saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada çıktı. Alevler kısa sürede binanın giriş katındaki daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)