Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde metal kesim ve demir doğrama atölyesinde 2 yıla yakın süredir çalışan Kayışlı, aynı zamanda Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenimini sürdürüyor.

Meslek edinme hevesiyle kısa sürede metal alanında kendini geliştiren Kayışlı, genç yaşına rağmen CNC tezgahında kesim, büküm ve doğrama yaparak tüm ekipmanları ustalıkla kullanıyor.

Kayışlı, Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı ve Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahilik geleneğinin ilkelerini gelecekte kurmayı hedeflediği fabrikasında gençlere de aktarmak istiyor.

Kırşehir'de 'yılın çırağı' seçilen Kayışlı, AA muhabirine, atölyede kaynakla demir kapı, tezgah, korkuluk, metal kesim ve montaj işleri yaptığını belirterek, mesleğiyle altın bileziğe sahip olduğunu söyledi.

Ustasından mesleki becerinin yanı sıra sevilen ve sayılan esnaf olmanın inceliklerini de öğrendiğini anlatan Kayışlı, ustasıyla atölyede ağabey kardeş gibi çalıştıklarını dile getirdi.

Almanya'da eğitim aldı

Kayışlı, CNC kesim alanında uygulamaların her geçen gün yenilendiğini ve kendini geliştirmeye çalıştığını belirterek 'Geçen ay Almanya'da 1 haftalık eğitim aldım. Galiba Türkiye'den gidenlerden en genci bendim. Oradakilerin hepsi 40'lı yaşlardaydı. En genç ben olduğum için de gurur duydum. CNC makinesinde kullandığımız programlarla ilgili eğitim aldım. Yeni model uygulamaları gördüm, tecrübe ettim.' diye konuştu.

Hedeflerinden de bahseden Kayışlı, 'CNC tezgahlarının da olduğu makine üreten fabrika kurmak istiyorum. Hayalim Kırşehir'de makine üreten bir fabrika açmak ve istihdam oluşturmak. İleride usta olduğumda bu mesleği başkalarına öğretmek istiyorum. Bu meslekte nasıl ürünler yapılabilir, bunlar hangi alanlarda kullanılır, hepsini öğretmek isterim.' dedi.

Kayışlı, 'yılın çırağı' seçilmesinin ardından hem kendisinin hem de ailesinin mutlu olduğunu dile getirdi.

Ailesine ve ustasına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kayışlı, 'Bu yaşta yılın çırağı seçildim, inşallah usta olduğumda 'Yılın Ahisi' seçilmeyi hedefliyorum. Ustam her zaman malzemenin kaliteli olanını seçmemizi, işimizi doğru düzgün yapmamızı ister. Bunlar da zaten Ahilik prensiplerindendir. Ustamın öğretisiyle Ahilik ahlakına uygun bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.

'Maddi manevi her zaman arkasındayız, o bizim evladımız'

Kayışlı'nın ustası Ramazan Doğan da isteği ve hevesi olduğu için Mahmut Efe ile çalıştığını, mesleğin tüm inceliklerini öğretmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Azimle ve özveriyle çalışan Kayışlı'nın verilen emekleri boşa çıkarmadığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

'Yeni programların çıktığını araştırdık, 'Bizim gözde, başarılı bir elemanımız var, hak ettiğini düşünüyoruz' dedik. O şekilde Almanya'ya gönderdik. Bir hafta eğitim aldı, yeni programlar üzerine çalışma yaptı. Kendisi zaten oraya giden katılımcılardan en genciydi çünkü bunu hak ediyor. Yılın çırağı olmasıyla gurur duyduk. Emeğimizin karşılığını da almak güzel bir duygu. İnşallah yeni nesiller de bu tecrübeleri edinmek isterler. Kendisinin maddi manevi her zaman arkasındayız, o bizim evladımız. Başarılı ve toplumda saygın bir iş insanı olursa gurur duyarız. Emeklerimiz ve çabasıyla bu seviyeye geldi. İnşallah daha iyi olacaktır.'