Yangın, akşam saatlerinde Hıdır köyü kırsalında meydana geldi. Köyde hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarla ve ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İpsala Orman İşletme, İpsala Belediyesi, Keşan Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi ve ağaçlık zarar gördü.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)