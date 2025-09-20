Sınıf arkadaşı Huri ve Leyla, bilek güreşiyle 2022 yılında Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeni ve bilek güreşi antrenörü Davut Gökdoğan sayesinde tanıştı.

İlk olarak okul sıralarında ter dökmeye başlayan iki arkadaş, zamanla kuvvetlerinin farkına varan Gökdoğan'ın rehberliğinde bu spora profesyonel olarak yönelmeye karar verdi.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübünde çalışmalara başlayan Huri ve Leyla, yaklaşık 3 yıl boyunca yoğun antrenmanlar yaptı.

Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9. sınıfa giden arkadaşlar, bilek güreşinde bölgesel başarılardan Türkiye derecelerine uzanan kariyerlerinde, milli sporcu olarak 15 yaş kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılma hedeflerine ulaşmayı başardı.

Bulgaristan'ın Albena kentinde devam eden Dünya Şampiyonası'na katılan arkadaşlardan Huri ikinci, Leyla ise beşinci olarak okullarını gururlandırdı.

'Çalıştım, azmettim ve başardım'

9. sınıf öğrencisi Huri Uçar, AA muhabirine, 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeni Gökdoğan sayesinde bilek güreşine başladığını söyledi.

Zamanla bu spora olan ilgisinin arttığını belirten Huri, şöyle konuştu:

'Sıraların üzerinde arkadaşlarımızla bilek güreşi yapmaya tutuştuk. Orada gücümüzün farkına vardık. Sonra da Davut hocanın kulübüne geçtim. Bu yıl 7-12 Nisan tarihlerinde Türkiye Şampiyonası vardı. İlk olarak Türkiye şampiyonu oldum. Oradan da Dünya Şampiyonası'na gittik ve ikinci olarak döndüm. Bilek güreşine ilk başta okul sıralarının üzerinde başladım. Buralara geleceğimi hiç tahmin etmemiştim. Çalıştım, azmettim ve başardım.'

Huri, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik olduğunu dile getirdi.

Aynı sınıftan bir arkadaşının daha bu sporla ilgilenmesinin avantaj olduğuna dikkati çeken Huri, 'Kendimi yalnız hissetmiyorum. Birbirimizi motive ediyoruz, birbirimize destek oluyoruz.' dedi.

'Kollarımız ağrıyor ama bu bizim için hoş bir acı'

Dünya beşincisi Leyla Dulda ise bu şampiyonada bir sonraki hedefinin birincilik olduğunu söyledi.

Çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini anlatan Leyla, şunları kaydetti:

'Okuldan sonra buraya geliyoruz. Akşam saat 20.00'ye kadar çalışıyoruz. Kollarımız ağrıyor tabii ama bu bizim için hoş bir acı. Çalışmaktan haz alıyorum. Sınıf arkadaşımın olması çok iyi. Hem arkadaş hem kardeş hem abla oluyor. Ben bilmediklerimi ona soruyorum, o bilmediklerini bana soruyor. Böyle birbirimize danışarak arkadaş birliği yapıyoruz. Arkadaşımla birlikte Avrupa şampiyonasında birinciliği ve ikinciliği elde etmek istiyoruz. Bunun için de azimle çalışacağız.'

Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik hedefleniyor

Beden eğitimi öğretmeni ve bilek güreş antrenörü Davut Gökdoğan ise öğrencilerinin Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğrencileri sistemli bir çalışmaya dahil ettiklerini belirten Gökdoğan, şunları ifade etti:

'Zorlu ve çetin bir süreç ama çok şükür getirdiğimiz nokta çok güzel. Önce milli sporcu oldular, sonra milli takım kampına katıldılar. Oradan da gösterdikleri başarı ve performansla devletimizi, milletimizi temsil edecek liyakat elde ettiler. Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldılar. Kızlarımızın biri dünya ikincisi, biri dünya beşincisi oldu.'

Öğrencilerinin daha iyi başarılar elde edeceğine inandığının altını çizen Gökdoğan, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik beklediklerini dile getirdi.

Gökdoğan, Gençlik ERVA Spor Kulübünün açılmasında emeği geçen Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.