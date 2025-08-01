SEVGİ GÜLDOĞAN

Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde ATO Congresium’da düzenlenen Ankara Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi kapılarını Ankaralılara açtı. 3 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikte, antika değerli nesneler, sanat eserleri ve doğal taşlarla hazırlanmış tesbihler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zirve kapsamında Türkiye’nin önde gelen tesbih ustaları, koleksiyonerler ve antika meraklıları bir araya gelirken, ziyaretçiler kehribar, oltu taşı, kuka, pelesenk gibi değerli materyallerden yapılmış hem geleneksel hem de modern tasarımları yakından inceleme fırsatı buluyor

Günün programı saat 14:00'te başladı ve her gün 10:00–19:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik 3 Ağustos Pazar günü saat 16:00 itibariyle gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ile sona erecek. Bu atölyelerde katılımcılar, tesbih yapımını canlı izleme ve ustalarla birebir sohbet etme imkânı elde edecek .

Zirveye katılan firmalar arasında Aslan Bas Grup, SMD, Unita Aras, Nukleon, INNINAN Group gibi sektörde tanınan isimler yer alıyor. Katılımın geniş olduğu bu organizasyon, hem koleksiyonerlerin hem de el sanatı meraklılarının ilgisini çekiyor.

TESBİH, SANAT, ANTİKA VE DOĞAL TAŞLAR SANATSEVERLELRLE BULUŞACAK

Anatolia Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Can Çelik, ATO Congresium’da kapılarını açan Ankara Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi hakkında ve program boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında genel bir bilgilendirmede bulundu.

Ankara’da bugün başlayan kültür-sanat zirvesi, geleneksel açılış töreni ve renkli programıyla dikkat çekti. İstanbul’dan ve pek çok farklı şehirden fuara gelen koleksiyonerler, sanatseverler ve tesbih ustaları; el emeği ürünlerin sergilendiği alanlarda bir araya geldi. Görsel zenginliğiyle öne çıkan ilk gün, ziyaretçilerin kültürel bir atmosfer eşliğinde ilk deneyimlerini yaşadığı bir buluşma alanı oluşturdu.

Anatolia Fuar A.Ş. organizasyonuyla ATO Congresium’da kapılarını açan Ankara Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi, ziyaretçilerini bugün ağırlamaya başladı. Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, tesbih, antika ve doğal taş alanında Türkiye’nin önde gelen ustalarını bir araya getiriyor.

Ankara’da başlayan Ankara Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi, Anatolia Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Can Çelik’in özel açıklamalarıyla açılış yaptı. Çelik, 31 Temmuz–3 Ağustos tarihleri arasında sürecek fuarın, Türkiye genelinden ödüllü tespih ve antika firmalarını buluşturduğunu, modüler stantlarla zengin ve erişilebilir bir deneyim oluşturulduğunu dile getirdi. Zirvenin ürün dağılımında tespih ve antikanın %80, saat ve el sanatlarının %20 oranında yer aldığını belirtti.

Workshop konseptiyle üç gün boyunca ziyaretçilerin ürün üretim süreçini deneyimleyebileceklerini belirten Çelik; açılışa 14:00’te, protokol üyeleri ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla Ankara Seğmenler gösterisi eşliğinde başlamanın önemini vurguladı. Ayrıca antika ürünlerin doğru şekilde nasıl seçileceği, değer tespiti yöntemleri ve malzeme güvenliği hakkında uzman sunumlarına yer verildiğini ekledi. Girişin ücretsiz olduğu fuarda, ziyaretçiler kültürel mirasla iç içe bir atmosferde hem görsel hem de deneyimsel olarak zengin içerikler edinecekler.

Zirvenin kalan günleri; atölye çalışmaları, müzik dinletileri, sempozyum oturumları ve ziyaretçilere açık uygulamalı etkinliklerle devam edecek. Etkinlik, 3 Ağustos Pazar günü saat 16:00 itibarıyla kapanış töreniyle sona erecek şekilde planlandı.