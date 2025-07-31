Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde trans birey Nida Nazlıer (45), birlikte yaşadığı H.İ. tarafından evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, bahçedeki bir saksının toprağına gömülü bıçak bulundu. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışında eve gelen H.İ., banyoda kanlar içinde yatan Nida Nazlıer’in cansız bedeniyle karşılaştı. Balkona çıkarak bağıran H.İ., komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk incelemelere göre Nazlıer’in boğazı ve yüzünden birer bıçak darbesi aldığı belirlendi. Evde ve çevresinde yapılan aramada bahçede bulunan saksının içinde toprağa gömülü bir bıçak bulundu. Bıçak, inceleme için delil torbasına konuldu.

Nazlıer’i bulan H.İ. olay yerinde gözaltına alındı. H.İ., çevredekilere “Avukatıma haber verin” diyerek bağırdı. Öte yandan, Nazlıer’in acı haberini alan yakınları evin önünde toplanarak gözyaşlarına boğuldu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Nazlıer’in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili polis soruşturması sürüyor.