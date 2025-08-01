Son olarak Antalyaspor forması giyen Abdurrahim Dursun, profesyonel kariyerinde daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da forma giydi.

Yeni sezonda Gençlerbirliği forması giyecek olan tecrübeli savunma oyuncusu, hem Süper Lig deneyimi hem de çok yönlü oyun tarzıyla takımına katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.

Abdurrahim Dursun Gençlerbirliği'de! Transfer Detayları:

Sözleşme Süresi: 2 yıl

Pozisyon: Sol bek / Savunma

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Kariyer Geçmişi: 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği'nin yeni transferiyle savunmadaki alternatiflerini artırdığı ve genç oyuncuya önemli bir rol vermesi bekleniyor.