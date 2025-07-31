Zelenskiy, görüntülü mesajında, Ukrayna ordusunda sözleşmeli asker sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurgularken, ülkesinin ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatın tedariki konusunda Savunma Bakanı Denis Şmigal'in müttefik ülkelerle görüşmelere devam ettiğini ifade etti.

“Bugün, ABD ile silah tedariki anlaşmalarının temel ilkeleri konusunda mutabakata vardım,” diyen Zelenskiy, daha önce de ABD Başkanı Donald Trump ile geniş kapsamlı güvenlik anlaşmalarını görüştüğünü ve bu sürecin uygulanabileceğine inandığını dile getirdi.

Ukrayna, Müttefikleriyle Askeri İş Birliğini Güçlendiriyor

Zelenskiy, söz konusu silah anlaşmalarının yalnızca Ukrayna’nın değil, aynı zamanda tüm müttefik ülkelerin savunma güvenliğini ve istikrarını pekiştireceğini söyledi. Anlaşmaların detaylarına ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.