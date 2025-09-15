Aygün, yaptığı basın açıklamasında, Eylül ayı itibarıyla birçok hekimin yüksek vergi dilimine girdiğini hatırlatarak, “Meslektaşlarımız alın teriyle kazandıkları ücretin önemli bir kısmını adeta ikinci bir maaş olarak devlete ödemek zorunda kalıyor” dedi.

Hekimlerin, bazı ticari şirketlerden bile daha fazla vergi yükü altında bırakıldığını vurgulayan Aygün, bu durumun yalnızca bireysel gelir kaybı anlamına gelmediğini, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini de tehdit ettiğini belirtti.

Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hekimlerimizin emeği, adil olmayan vergi uygulamalarıyla değersizleştirilemez. Gelir vergisi tarifesi, emeği esas alan adil bir zeminde yeniden düzenlenmeli; vergi dilimi sabitlenerek yüzde 15’e çekilmelidir.”

Tıbbiyeliler Sendikası, hekimlerin ekonomik kayıplarının önlenmesi için vergi politikalarında düzenleme yapılmasının aciliyetine işaret etti.